Виталий Левинца: "Искусственный интеллект создает много угроз в сфере кибербезопасности"

Искусственный интеллект в последнее время создает много угроз в сфере кибербезопасности, и крайне важно перепроверять информацию в случае звонков от родных и близких или начальства, если в них содержится просьба срочно перевести деньги в связи с той или иной ситуацией, не требующей отлагательств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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