Виталий Левинца: "Искусственный интеллект создает много угроз в сфере кибербезопасности"

Искусственный интеллект в последнее время создает много угроз в сфере кибербезопасности, и крайне важно перепроверять информацию в случае звонков от родных и близких или начальства, если в них содержится просьба срочно перевести деньги в связи с той или иной ситуацией, не требующей отлагательств.