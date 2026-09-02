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Мошенники научились рассылать через мессенджеры зараженные вирусами приложения

Мошенники научились рассылать через мессенджеры зараженные вирусами приложения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники начали активно использовать новую функцию отправки приложений в мессенджерах.

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