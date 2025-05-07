Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Lehan  Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, следует из публикации на сайте Белого дома.

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