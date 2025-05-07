Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

Lehan Президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, следует из публикации на сайте Белого дома.
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