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Новости Липецка

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В Липецкой области утром работает 59 АЗС

В Липецкой области утром работает 59 АЗС

Сегодня утром в Липецкой области бензин АИ-92 доступен на 42 АЗС, АИ-95 — на 24, дизельное топливо — на 24 станциях.

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