Новая архитектурная подсветка украсила многоквартирники в Ноябрьске

Еще в июне власти города сообщали, что в Ноябрьске капитально будут отремонтированы 17 домов на одной из центральных улиц — там подрядчики укрепили фундамент домов, обновили фасады и кровлю — все сделано в едином стиле.
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