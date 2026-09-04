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Американский Typhon в Японии сочли угрозой для российского Дальнего Востока

Американский Typhon в Японии сочли угрозой для российского Дальнего Востока

Соединенные Штаты планируют впервые развернуть на территории Японии ракетный комплекс Typhon в рамках совместных учений Orient Shield 2026.

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