Әлфәт Закирҗанов: Бөек Ватан сугышын аңлау-бәяләүдә төрле карашлар барлыкка килә

«Татар-информ» филология фәннәре докторы, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият бүлеге мөдире Әлфәт Закирҗанов драматургиядә тылдагы тормыш чагылышы турындагы чыгышын тәкъдим итә.
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