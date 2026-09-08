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DESI выпустил крупнейшую 2D-карту Вселенной из почти 4 млрд объектов

DESI выпустил крупнейшую 2D-карту Вселенной из почти 4 млрд объектов

Коллаборация DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) опубликовала 11-й выпуск данных DESI Legacy Imaging Surveys — крупнейшую двумерную фотометрическую карту Вселенной.

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