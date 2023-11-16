Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Сенатор Павлова выступила против высшего образования для женщин

Юрий Кот   Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что женщинам не нужно высшее образование, видя в нем причину низкой рождаемости: «Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли.

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