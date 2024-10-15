Астраханскую экспозицию признали лучшей на международном газовом форуме

По результатам конкурса, прошедшего в рамках XIII Петербургского международного газового форума, выставочный павильон Астраханской области и ООО «Газпром добыча Астрахань» занял первое место среди дочерних обществ группы компаний «Газпром».
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