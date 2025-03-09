Недавние события в Сирии произошли из-за вмешательства Турции — МИД Ирана

События в Сирии произошли при непосредственном вмешательстве Турции и других стран, заявил в кулуарах заседания Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Ирана Сайид Аббас Аракчи, 9 марта сообщает Dogruhaber.
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