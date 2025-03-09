smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 600 подписчиков

Недавние события в Сирии произошли из-за вмешательства Турции — МИД Ирана

Недавние события в Сирии произошли из-за вмешательства Турции — МИД Ирана

События в Сирии произошли при непосредственном вмешательстве Турции и других стран, заявил в кулуарах заседания Организации исламского сотрудничества министр иностранных дел Ирана Сайид Аббас Аракчи, 9 марта сообщает Dogruhaber.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх