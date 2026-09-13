Пакистан: Власти ввели указ по статье 144, который запрещает протесты, демонстрации и собрания более пяти человек по всей провинции Пенджаб до 17 сентября из-за сообщений об угрозах безопасности со стороны предполагаемых боевиков.
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