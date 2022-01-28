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Промоутеры Тайсона Фьюри выиграли торги за право организации боя с Диллианом Уайтом

Промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions выиграла торги у компании Matchroom Boxing Эдди Хирна за право организовать поединок за титул WBC в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.

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