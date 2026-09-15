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Газета «Культура»

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На Северном Кавказе завершился XXV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»

На Северном Кавказе завершился XXV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»

На Северном Кавказе прошел XXV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Мероприятия были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и охватили пять городов: Махачкалу, Грозный, Беслан, Владикавказ и Нальчик, передает пресс-служба Минкультуры России.

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