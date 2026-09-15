На Северном Кавказе завершился XXV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу»

На Северном Кавказе прошел XXV Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Мероприятия были приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и охватили пять городов: Махачкалу, Грозный, Беслан, Владикавказ и Нальчик, передает пресс-служба Минкультуры России.