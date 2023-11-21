«Вэдэшка» против силикона – разбираемся, что лучше

Необходимая в любом «шоферском хозяйстве» вещь – силиконовая смазка. Она защитит уплотнители и пластиковые направляющие от примерзания, продлит срок службы сайлентблоков и пыльников, предохранит систему зажигания от утечек тока, устранит скрип.
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