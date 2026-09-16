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Царьград

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Шторм повредил топливный резервуар и загрязнил воду на Таймыре

Шторм повредил топливный резервуар и загрязнил воду на Таймыре

Шторм в Хатангском заливе привел к загрязнению источника водоснабжения поселка Сындасско на Таймыре. Морская вода и около 200 тонн дизельного топлива нарушили экологическую стабильность региона, затронув жителей поселка численностью около 500 человек.

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