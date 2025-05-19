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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Изге Болгар җыены-2025: Аллаһка рәхмәтлебез: ул безгә татулык, аңлау бүләк итә

Изге Болгар җыены-2025: Аллаһка рәхмәтлебез: ул безгә татулык, аңлау бүләк итә

Бүген изге Болгар җире елдагыча май аенда була торган җыенга кабат меңләгән кунагын кабул итте.Быел барлык мөэмин-мөселман халкы Изге Болгарда ислам дине дәүләт дине итеп кабул ителүнең 1103 еллыгын бәйрәм итә.

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