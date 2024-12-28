Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России

Фото: Соцсети Артемий Лебедев, известный блогер и дизайнер, недавно поделился своими размышлениями о свободе в мире, утверждая, что единственной страной, где действительно существует настоящая свобода, является Россия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии