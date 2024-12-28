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Региональная Юридическая Служба

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Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России

Артемий Лебедев заявил, что настоящая свобода есть только в России

Фото: Соцсети Артемий Лебедев, известный блогер и дизайнер, недавно поделился своими размышлениями о свободе в мире, утверждая, что единственной страной, где действительно существует настоящая свобода, является Россия.

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