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Царьград

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Британия замерла в ужасе: Путин показал самое грозное оружие. До уничтожения 20 минут

Британия замерла в ужасе: Путин показал самое грозное оружие. До уничтожения 20 минут

Daily Mail: Путин создал Лондону неприятности гиперзвуковым "Орешником"В Британии по поручению премьера Кира Страмера была проведена проверка, по итогам которой в системе обороны выявили заметные бреши.

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