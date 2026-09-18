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Несекретные материалы

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«Русские должны терпеть»: зачем Армения грозит 102-й российской военной базе

«Русские должны терпеть»: зачем Армения грозит 102-й российской военной базе

Глава комиссии Армении по обороне Вилен Габриелян заявил, что Ереван может поднять арендную плату за пребывание 102-й российской военной базы в случае повышения РФ цены на газ.

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