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В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в добровольной сдаче донорской крови

Накануне, офицеры отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» оказали помощь в пополнении запасов донорской крови.

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