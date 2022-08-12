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35-летний экс-форвард ЦСКА Жо перешел в бразильскую «Сеару»

35-летний экс-форвард ЦСКА Жо перешел в бразильскую «Сеару»

Экс-форвард ЦСКА Жо стал игроком «Сеары». 35-летний бразилец подписал контракт с клубом из Форталезы до конца 2022 года.

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