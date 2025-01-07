Константин Ольшанский 6 января 2024 г., 13:30 Как западные СМИ отреагировали на очередную авантюру украинского командования Украинская контратака в направлении Пушкарного и Большого Солдатского идут при большом скоплении бронетехники и средств РЭБ, пишет немецкое издание Stern.