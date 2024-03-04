Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу

Кубок мира по биатлону-2023/24 8-й этап Солджер Холлоу, США 8 марта, пятница Мужчины, эстафета 22:25 9 марта, суббота Женщины, спринт 1:00 Женщины, эстафета 22:25 10 марта, воскресенье Мужчины, спринт 1:00 Женщины, гонка преследования 19:00 Мужчины, гонка преследования 20:50 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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