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Григорий Лепс перечислит выручку от концерта в Ростове на помощь жителям Курской области

Григорий Лепс перечислит выручку от концерта в Ростове на помощь жителям Курской области

Мероприятие состоится уже 17 августа.Народный артист России Григорий Лепс 17 августа даст свой концерт в Ростове-на-Дону.

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