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Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом». Это 2-й результат по скорости для игроков «Бостона» в XXI веке

Маршанд сделал хет-трик за 5:50 в матче с «Коламбусом». Это 2-й результат по скорости для игроков «Бостона» в XXI веке

Капитан «Бостона» стал автором всех голов своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:1).

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