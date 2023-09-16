Популярные кроссоверы Volkswagen не станут электромобилями

Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, обновится к 2026 году. В то время как Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, они признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, работающие на ДВС.
Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, обновится к 2026 году. В то время как Volkswagen активно развивает свою линейку электромобилей, они признают, что у некоторых покупателей по-прежнему есть спрос на автомобили, работающие на ДВС.
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