Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Любимые джинсы, которые хочется носить не снимая, есть у многих из нас. Из-за постоянной носки молния на джинсах может сломаться — такое случается довольно часто.
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