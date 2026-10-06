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Татар-информ

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С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации

С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ Сегодня с башни Сююмбике в Казани демонтировали полумесяц.

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