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Инсайдер раскрыл подробности дизайна базовой версии OPPO Find X7

Инсайдер раскрыл подробности дизайна базовой версии OPPO Find X7

Специалисты в области технологий сообщили о предстоящем выходе нового смартфона OPPO Find X7. Согласно информации, которая была получена от инсайдера под ником saaaanjjjuuu, дизайн аппарата будет заметно отличаться от флагманской версии Pro благодаря форме модуля тыльной камеры.

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