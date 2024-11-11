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Без воды остались котельные, жилые дома, школы и детсад в посёлке Забайкалья

Без воды остались котельные, жилые дома, школы и детсад в посёлке Забайкалья

Причиной массового отключения воды стала коммунальная авария.В посёлке Ксеньевка Могочинского района без холодной воды стоят жилые дома, две школы, детсад и даже две котельные.

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