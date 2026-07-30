Иран заявил об уничтожении трех американских F-35 на базе в Иордании

Еще три истребителя были повреждены. Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) уничтожили три американских истребителя F-35 и повредили еще три машины этого типа в результате ракетного удара по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.