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Иран заявил об уничтожении трех американских F-35 на базе в Иордании

Иран заявил об уничтожении трех американских F-35 на базе в Иордании

Еще три истребителя были повреждены. Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) уничтожили три американских истребителя F-35 и повредили еще три машины этого типа в результате ракетного удара по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

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Авас Анекак
молодцы иранцы
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