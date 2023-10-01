Русская церковь 2 октября 2023 года чтит память святых Трофима Синадского и Зосима Киликийского Clickio Согласно православному календарю, 2 октября церковь чтит память мучеников Трофима Синадского и Зосима Киликийского, которые жили в III и IV веках.
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