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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет продлить контракт с Араухо. Лапорта сообщил защитнику, что он не продается (Mundo Deportivo)

По данным Mundo Deportivo, руководство «блауграны» считает продление соглашения с Араухо одним из приоритетных вопросов, поскольку защитник рассматривается как один из ключевых игроков команды.

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