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Гоффен выиграл первый «Челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100

Гоффен выиграл первый «Челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100

109-я ракетка мира Давид Гоффен стал победителем «Челленджера» в Илкли. В финале он обыграл Харольда Майо со счетом 6:4, 6:2.

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