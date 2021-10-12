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В деловой столице Индии остановили экономику из-за убийства фермеров

В деловой столице Индии остановили экономику из-за убийства фермеров

Деловую жизнь в индийском штате Махараштра и его столице Мумбаи остановило правительство региона в знак протеста против недавнего убийства протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш, 11 октября передает телеканал India Today.

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