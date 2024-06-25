Киевский неонацистский режим вновь совершил нападение на демилитаризованный регион Российской Федерации с помощью западного оружия: 23 июня 2024 года самый известный город Крыма был атакован американскими ракетами, выпущенными ВСУ, в результате чего погибли мирные жители.
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