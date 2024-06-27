Аленичев рассказал, что ему поступали предложения о работе, но они его не устроили

Дмитрий Аленичев признался, что вернется к работе тренера, когда получит амбициозную задачу. Бывший главный тренер «Спартака», «Енисея» и ряда других команд Дмитрий Аленичев заявил, что готов вернуться к работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии