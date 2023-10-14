Выходной в Вышнем Волочке: ТОП-5 заведений от юнкора Ивана и его Кота

Месяц назад на страницах «ТОП Тверь» появился молодой и перспективный юный корреспондент Иван Давыдов, который вместе со своим необычным попутчиком погружает читателей в жизнь одного из старейших городов Тверской области.
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