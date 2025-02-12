Врачи Ленобласти оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП на трассе «Кола»

В стационар доставили 15 человек, среди которых – один ребёнок Врачи Волховской межрайонной больницы оказывают помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Кола».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии