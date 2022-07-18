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Более высокое артериальное давление после тромбэктомии связано с неблагоприятным исходом инсульта

Является ли снижение артериального давления у пациентов после ишемического инсульта безопасным способом достижения лучших результатов? На этот вопрос исследователи во главе с Евой Мистри (Eva Mistry) из Университета Цинциннати (University of Cincinnati) пытаются ответить с помощью клинического испытания артериального давления после эндоваскулярной терапии инсульта.

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