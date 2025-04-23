Разумные причины, почему нельзя ставить горячее в холодильник Алёна ЮрьеваЕсли вы хоть раз слышали на резонный вопрос: «А почему нельзя ставить горячее в холодильник?» ответ в духе «Потому что!», значит, вы не одиноки.