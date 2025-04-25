Врач Агаева перечислила страны, в которых туристы могут заразиться малярией

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала, что, планируя путешествие в Африку, Индию, Пакистан или Малайзию, нужно аранее позаботиться о мерах защиты из-за риска заражения малярии.
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