Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Ксения Фотина Абсолютно идиотское поставление вопроса, если он и прозвучал Думе, Как и предложение как бы принять "обчеству" форумчан участие в комментариях. Скоро подкинут не менее праведную озабоченность: а какова малая доля на хлеб и молочишко аж и российского Президента?! Провокация да и только! 👺👊

Елена Александровна Какое дело до чужих денег, если они вообще были? Даже если об этом какой-то не очень умный депутат разглагольствует в Думе, зачем выносить всё это на всеобщее обсуждение? Или что, дело навального живёт и процветает? очередной креакл решил обозначить себя?