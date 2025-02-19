Сергей Марков: У свергнутых президентов Украины и Сирии деньги могут отнять. Поэтому в России они их тратят без огласки Михаил Зубов Фото: imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Антон Орлов Сергей Марков В Госдуме прозвучал вопрос: а где деньги Асада, которые свергнутый президент Сирии перевозил грузовыми самолётами в Москву? Почему эти средства не поступают в бюджет России? Этот вопрос поднял депутат Дмитрий Кузнецов.
Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву
Комментарии
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Ксения Фотина
Абсолютно идиотское поставление вопроса, если он и прозвучал Думе, Как и предложение как бы принять "обчеству" форумчан участие в комментариях. Скоро подкинут не менее праведную озабоченность: а какова малая доля на хлеб и молочишко аж и российского Президента?! Провокация да и только! 👺👊
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17 час.
Елена Александровна
Какое дело до чужих денег, если они вообще были? Даже если об этом какой-то не очень умный депутат разглагольствует в Думе, зачем выносить всё это на всеобщее обсуждение? Или что, дело навального живёт и процветает? очередной креакл решил обозначить себя?
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10 час.
ВМ
Вениамин Мельников
а это уже провокация,мы можем предьявлять претензии в отношении расходования бюджетных средств ,но не влазить туда где деньги не наши и другой уровень.
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9 час.
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