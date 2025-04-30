В ХМАО агенты спецслужб Украины планировали теракт против участника СВО, но сами подорвались на бомбе

Помимо злоумышленников пострадали трое мирных жителейУроженец Украины и гражданин Белоруссии, являющиеся агентами украинских спецслужб, планировали теракт в Ханты-Мансийске с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны РФ.