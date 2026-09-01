"А где статья о покушении?": обвинением Сулейману, стрелявшему в детей в Петербурге, возмущены в сети

Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. Что грозит банде нападавших. После задержания Сулеймана, открывшего стрельбу по детям в Санкт-Петербурге, ему предъявили обвинение в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч.
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