"А где статья о покушении?": обвинением Сулейману, стрелявшему в детей в Петербурге, возмущены в сети

Двое несовершеннолетних — в больнице с тяжелыми травмами. Что грозит банде нападавших. После задержания Сулеймана, открывшего стрельбу по детям в Санкт-Петербурге, ему предъявили обвинение в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч.