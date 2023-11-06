Несчастный случай с петербургской беременной медсестрой в салоне машины попал на видео

У погибшей девушки была большая семья – муж и четверо детей. В распоряжении 78.ru оказалось видео, на котором запечатлено, как автомобиль с молодой медсестрой на пассажирском сидении скатывается в воду в Невском районе Петербурга.
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