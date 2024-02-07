В Петербурге врачи не смогли спасти пожилую женщину, избитую собственной дочерью

В Мурино пьющая пожилая женщина была избита собственной дочерью. Об этом 7 февраля сообщает 78.ru. По данным телеканала, накануне 61-летняя женщина была госпитализирована с тупой травмой живота и острым панкреатитом.
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