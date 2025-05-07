А были ли мальчики: что не так со скульптурой римской волчицы

www.globallookpress.com/Raimund Kutter/imageBROKER.com Руины роскошных императорских дворцов, храмы, триумфальные арки, и, конечно, Колизей – все эти величественные сооружения стали свидетелями расцвета и крушения Римской империи.
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