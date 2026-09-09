Нефть вышла к 100 за баррель, появилась Харрис с призывами против Трампа

Цены на нефть ускорили рост четвертую сессию подряд после того, как США нанесли удары по пяти иранским танкерам, а Иран ответил ракетными атаками на американские объекты.
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